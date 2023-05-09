В Киевском горсовете сообщили о последствиях атак дронами столицы и компенсации за поврежденное движимое имущество

Масштаб разрушения многоэтажки в Святошинском районе Киева, подвергшейся обломкам враждебного Shahed-136/131, изучает специальная комиссия. В то же время уже известно, что в Шевченковском и Святошинском районах Киева во время ночной атаки дронами повреждено более 20 автомобилей.

Об этом заявил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко в эфире телемарафона.

С 8 мая продолжается работа специальной комиссии в Святошинском районе столицы.

"По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены, но еще раз говорю, что это только предварительные данные. Соответственно, уже после получения экспертного заключения мы перейдем к ремонтным работам. Это относительно дома непосредственно в Святошинском районе", — заявил Бондаренко.

Он добавил, что в Шевченковском районе столицы повреждены только окна в здании.

"С домом в Шевченковском районе ситуация проще, там только повреждены оконные конструкции, поэтому жилищно-эксплуатационные организации вместе с городом уже проводят сначала срочные ремонтные работы по оконным конструкциям и дальше будем говорить о замене непосредственно окон", — сказал Бондаренко.

Он заявил о более 20 автомобилях, пострадавших и в Шевченковском, и в Святошинском районах, а также напомнил, что пока нет порядка компенсации за поврежденное движимое имущество. В то же время дал рекомендации киевлянам по этому поводу.

"Мы рекомендуем всем киевлянам, имущество которых пострадало в результате атак РФ на Украину, все же документировать эту информацию, потому что после нашей победы, конечно, вопрос контрибуций будет решаться в установленном порядке. И в том числе, за движимое имущество должна быть компенсация ", – объяснил Бондаренко.

По информации Киевского горсовета, от начала полномасштабной войны РФ в Украине в столице повреждения получили около сотни столичных зданий, среди которых и многоквартирные и частные дома, учебные заведения и культуры. В первую очередь в столице ремонтируют и восстанавливают пострадавшие жилые дома.

"По состоянию на сегодняшний день, как говорил Виталий Кличко, повреждения городу Киеву нанесены более чем на 1 млрд долларов. (...) По многоквартирным домам мы говорим о 12, которые на сегодняшний день фактически восстановлены", — подчеркнул Бондаренко.

Напомним, утром 9 мая Киев пережил очередную массированную атаку ракетами противника. Вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей.

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