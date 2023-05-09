Чего хочет достичь Россия ракетными ударами по Киеву: эксперт объяснил замысел Путина

Утром, 9 мая, Киев пережил очередную массированную ракетную атаку россиян. Как сообщили в КГВА, по предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей. Попаданий в городе не зафиксировано. Это уже 5-я атака врага по столице с начала мая. Россияне атаковали город 8 мая дронами, а сегодня ударили ракетами.

Сайт ТСН.ua спросил у экспертов, почему враг бьет ракетами по городу, когда почти все его дроны и ракеты сбивает наше ПВО.

Что было сбито над Киевом?

По информации Киевской городской военной администрации, все цели над Киевом были сбиты.

"Это уже пятая воздушная атака по Киеву с начала мая. С максимальной плотностью и мощностью нападения до 9 мая. Это проявление настоящего культа "Подобесия" - со дня окончания Второй мировой войны создать себе сакральную дату и пытаться убить в этот день как можно больше гражданского населения",- заявил Сергей Попко, начальник КГВА.

Во время атаки россиян, 9 мая, в Голосеевском районе пострадал участок с клубникой

В Голосеевском районе обломки крылатой ракеты рухнули на территорию частного сектора. Куча железа из России испортила людям грядки с клубникой. Это единственное, что удалось уничтожить врагу в Киеве.

В Воздушных силах ВСУ уточняют, что не все 15 ракет были сбиты именно над Киевом.

"Сегодня утром оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации — четырех Ту-95мс (район Каспия). Из них одна ракета была сбита командованием "Юг" на Херсонщине. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" уничтожено 14 крылатых ракет — это Киевская область и соседние регионы, а не только Киев. Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555", — рассказал сайту ТСН.ua Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ.

Разбитый дом и воронка

В Киевской области до сих пор собирают "урожай" из сбитых крылатых ракет врага.

"Ракеты были сбиты силами ПВО в нескольких районах области. Полицейские фиксируют и осматривают обломки вражеских боеприпасов. Одна ракета была найдена сбитой посреди поля — от нее осталась воронка диаметром 7-8 метров и глубиной 2,5 метра. Также найдена ракета в лесопосадке. Еще одна ракета серьезно повредила жилой частный дом в одном из районов Киевской области. Повреждены стены и крыша здания, но никто из людей не пострадал", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киевской области.

В нескольких районах Киевской области обнаружены обломки ракет/фото полиции Киевской области

Месть за Москву?

У многих украинцев возникает вопрос: если наши силы ПВО сбивают почти все дроны и ракеты врага, тогда зачем он лупит ими по Киеву?

"Я думаю, что россияне атакуют Киев с одним желанием – это ответ за Кремль, а именно прилет дронов в Москву две недели назад. Еще несколько дронов упало вокруг российской столицы. Поэтому, я думаю, что это желание отомстить – столице за столицу. По остальной территории Украины россияне пускают ракеты постоянно", — объясняет Олег Жданов, военный эксперт.

Он добавляет, что атаки противника не связаны с празднованием 9 мая.

"Если бы они (россияне) хотели отличиться до 9 мая, то собрали бы все имеющиеся силы и средства и нанесли свой удар. Но они этого не сделали. Удар был не такой уж массированный. Это больше похоже на попытку ударить по "центру принятия решений" В действиях россиян не нужно искать логику. Россия просто выполняет политическую задачу, которая им поставлена. А именно – довести наше общество до хаоса и паники благодаря этим ракетным ударам. Цель одна – чтобы люди заставили пойти наше руководство на переговоры с врагом, вот для этого они и запускают ракеты с дронами. Да, наше ПВО сбивает ракеты, но они запускают новые, с надеждой, что хоть одна ракета пробьется через наше ПВО и нанесет значительные разрушения и изменит общественное мнение", – объясняет Олег Жданов.

Будут новые атаки

Эксперт говорит, что следует ожидать новых атак врага.

"Думаю, что будут новые атаки от оккупантов. В ближайшую неделю ситуация вряд ли изменится. И вообще, если у россиян хватит сил и средств, они могут наносить удары ракетами и «шахедами» по Киеву и Украине до начала нашего контрнаступления. Эти удары могут быть постоянными или наноситься через день. Их цель одна – заставить нас не идти в контрнаступление", — говорит Олег Жданов.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, как Россия ракетами обстреляла Украину: в каких областях раздались взрывы и что об этом известно.

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