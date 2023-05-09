"Евровидение-2023": онлайн-трансляция первого полуфинала конкурса

Сегодня, 9 мая, отгремит первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

На главную сцену Ливерпуля, Великобритания, выйдут представители 15 стран-участниц. Они исполнят вживую свои конкурсные композиции и продемонстрируют номера. С песнями полуфиналистов можно ознакомиться в нашем материале.

Посмотреть первый полуфинал "Евровидения-2023" можно на официальном YouTube-канале конкурса – Eurovision Song Contest.

Также редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала "Евровидение-2023", поэтому первой сообщит, кому из участников удалось пройти в финал.

Кроме того, в Украине международный музыкальный конкурс можно посмотреть на канале "Суспільне Культура", сайте eurovision.ua, YouTube-канале "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспільного".

Напомним, украинский дуэт TVORCHI, который представляет Украину на "Евровидении-2023", автоматически попал в финал. Коллектив с песней Heart of Steel выступит на сцене Ливерпуля уже 13 мая.

В общем, за победу на "Евровидении-2023" сразятся представители 37 стран. Кому букмекеры прогнозируют победу, узнайте в нашем материале.

Читайте также: