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"Евровидение-2023": текстовая онлайн-трансляция первого полуфинала конкурса

"Евровидение-2023": текстовая онлайн-трансляция первого полуфинала конкурса

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
304
Время на прочтение
1 мин
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"Евровидение-2023": текстовая онлайн-трансляция первого полуфинала конкурса

"Евровидение-2023" / Фото: eurovision.tv

Сегодня за путевку в финал сражаются представители 15 стран.

Сегодня, 9 мая в Ливерпуле, Великобритания стартует первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

Представители 15 стран, таких как Норвегия, Мальта, Сербия, Латвия, Португалия, Ирландия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Азербайджан, Чехия, Нидерланды, Финляндия сразятся за путевку в финал для своей страны. Впрочем, в финал пройдет всего 10 конкурсантов.

Отметим, что группа из Украины TVORCHI представит свой номер сразу в финале музыкального первенства, который состоится 13 мая.

Сайт ТСН.ua ведет текстовую трансляцию, чтобы наши читатели могли первыми узнавать все интересные события и выступления на первом полуфинале "Евровидения-2023".

Статья из подборки новостей:
Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
304
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