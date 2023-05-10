"Евровидение-2023": стали известны имена первых финалистов конкурса

В Ливерпуле, Великобритания, отгремели выступления первых полуфиналистов международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

За право пройти в грандиозный финал конкурса, который состоится уже 13 мая, боролись представители 15 стран-участниц. Однако до следующего этапа "Евровидения-2023" прошли всего 10 – это Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Страны, которые прошли в финал "Евровидения-2023" / Фото: скриншот с видео

Отметим, в финале "Евровидения-2023" за первое место сразятся представители 26 стран. В частности, 13 мая на сцене Ливерпуля выступят 20 победителей полуфиналов. Также автоматически попадают в финал представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.

Украина тоже выступит на главной сцене Ливерпуля 13 мая. Дуэт TVORCHI попал сразу в финал, ведь в прошлом году именно украинский коллектив Kalush Orchestra занял первое место.

Кстати, сайт ТСН.ua вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала "Евровидения-2023". Там вы можете узнать все самые интересные события, которые были на протяжении конкурса, а также чем еврофанатов удивляли участники.

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