На востоке Украины погиб журналист агентства AFP Арман Солдин

Французский журналист Арман Солдин погиб на востоке Украины, недалеко от Бахмута, где идут ожесточенные бои.

Об этом сообщили в AFP News Agency.

"Мы находимся в подавленном состоянии из-за известия о смерти видеожурналиста AFP Армана Солдина сегодня на востоке Украины. Все наши мнения с его семьей и близкими", — говорится в сообщении.

В агентстве также предоставили подробности смерти журналиста. Арман Солдин погиб во время ракетных обстрелов вблизи Временного Яра. Коллеги из AFP видели это своими глазами. Обстрел произошел на окраине города, недалеко от Бахмута, где идут ожесточенные бои, которые называют "Бахмутской мясорубкой". Лишь 8-9 мая враг совершил почти 30 атак на указанных участках фронта.

Согласно данным Института массовой информации, Арман Солдин стал 57 медийщиком, погибшим в результате российской агрессии, а также десятым журналистом, убитым во время исполнения профессионального долга.

Лишь 4 дня назад, 5 мая, соцсети облетело видео, как Арман Солдин вместе со своими коллегами спас ослабленного ежа от гибели.

Добавим, что 9 мая стало известно о смерти работника ОП Алексея Титаренко.

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