Зеленый чеснок: польза и кому нельзя есть / Фото: pixabay.com

Кому категорически запрещено есть зеленый чеснок и почему

Кому категорически запрещено есть зеленый чеснок и почему

Весной зелень и свежие овощи появляются на столе все чаще. Многие считают, что употреблять в пищу зеленый чеснок – очень полезно для здоровья. И действительно, он имеет немало витаминов и минералов. Однако зеленый чеснок полезен не всем. Читайте в материале ТСН.ua, кому он запрещен есть и почему.

Диетология Наталья Кива на своей странице в фейсбуке рассказала, какая от зеленого чеснока польза и кому его не стоит потреблять.

Зелень чеснока: польза для человеческого организма

По словам диетологии зеленый чеснок можно назвать настоящим природным антибиотиком, обладающим противовирусными свойствами. Молодые побеги содержат в своем составе немало витаминов (в том числе А, В1, В2, РР, Е, С, К), а также микроэлементы, магний, калий, сера, марганец, фосфор, медь, фитонциды и железо.

Также зеленый чеснок полезен тем, что содержит селен, который помогает урегулировать межклеточный обмен и способствует омоложению и эластичностью кожи. В народной медицине этот продукт используется очень часто, особенно для того чтобы лечить сердечно-сосудистые, вирусные заболевания, проводить профилактику инсульта и инфаркта, снижать уровень холестерина и артериального давления.

Зеленый чеснок обладает и противобактериальными свойствами. Он может отлично бороться с кишечными паразитами, регулирует окислительные процессы в организме, выступая природным антиоксидантом. Иногда может помочь даже в лечении онкологических заболеваний.

Его можно добавлять в салаты, заправки, соусы, супы, рыбные, овощные и мясные блюда. Если есть зеленый чеснок в умеренном количестве, он принесет немало пользы.

Кому зеленый чеснок есть запрещено

Зеленый чеснок не стоит есть людям с гастритом и язвой желудка / Фото: Pexels

Не стоит забывать, что зеленый чеснок – это не только польза. В его составе содержатся также токсичные вещества и кислота. Именно поэтому его нужно с особой осторожностью есть людям, которые болеют:

гастрит;

заболевание почек;

заболевание желудочно-кишечного тракта;

язвы желудка.

Если вы аллергик, включать зеленые побеги молодого чеснока в рацион тоже нельзя. Мамам, кормящим своих детей грудным молоком, об этой зелени лучше забыть.

Зеленый чеснок усиливает аппетит, поэтому его не рекомендуется употреблять людям, которые борются с избыточным весом.