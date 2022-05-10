Кому категорически запрещено есть зеленый чеснок и почему

Весной зелень и свежие овощи появляются на столе все чаще. Многие считают, что употреблять в пищу зеленый чеснок – очень полезно для здоровья. И действительно, он имеет немало витаминов и минералов. Однако зеленый чеснок полезен не всем. Читайте в материале ТСН.ua, кому он запрещен есть и почему.
Диетология Наталья Кива на своей странице в фейсбуке рассказала, какая от зеленого чеснока польза и кому его не стоит потреблять.
Зелень чеснока: польза для человеческого организма
По словам диетологии зеленый чеснок можно назвать настоящим природным антибиотиком, обладающим противовирусными свойствами. Молодые побеги содержат в своем составе немало витаминов (в том числе А, В1, В2, РР, Е, С, К), а также микроэлементы, магний, калий, сера, марганец, фосфор, медь, фитонциды и железо.
Также зеленый чеснок полезен тем, что содержит селен, который помогает урегулировать межклеточный обмен и способствует омоложению и эластичностью кожи. В народной медицине этот продукт используется очень часто, особенно для того чтобы лечить сердечно-сосудистые, вирусные заболевания, проводить профилактику инсульта и инфаркта, снижать уровень холестерина и артериального давления.
Зеленый чеснок обладает и противобактериальными свойствами. Он может отлично бороться с кишечными паразитами, регулирует окислительные процессы в организме, выступая природным антиоксидантом. Иногда может помочь даже в лечении онкологических заболеваний.
Его можно добавлять в салаты, заправки, соусы, супы, рыбные, овощные и мясные блюда. Если есть зеленый чеснок в умеренном количестве, он принесет немало пользы.
Кому зеленый чеснок есть запрещено
Не стоит забывать, что зеленый чеснок – это не только польза. В его составе содержатся также токсичные вещества и кислота. Именно поэтому его нужно с особой осторожностью есть людям, которые болеют:
- гастрит;
- заболевание почек;
- заболевание желудочно-кишечного тракта;
- язвы желудка.
Если вы аллергик, включать зеленые побеги молодого чеснока в рацион тоже нельзя. Мамам, кормящим своих детей грудным молоком, об этой зелени лучше забыть.
Зеленый чеснок усиливает аппетит, поэтому его не рекомендуется употреблять людям, которые борются с избыточным весом.