Кому категорично заборонено їсти зелений часник і чому

Зелений часник: користь та кому не можна їсти / Фото: pixabay.com

Весною зелень та свіжі овочі з'являються на столі все частіше. Багато хто вважає, що споживати в їжу зелений часник - дуже корисно для здоров'я. І дійсно, він має чимало вітамінів та мінералів. Однак зелений часник корисний не всім. Читайте в матеріалі ТСН.ua, кому його заборонено їсти і чому.

Дієтологиня Наталія Ківа на своїй сторінці у фейсбук розповіла, яка від зеленого часнику користь та кому його не варто споживати.

Зелень часнику: користь для людського організму

За словами дієтологині, зелений часник можна назвати справжнім природним антибіотиком, який має противірусні властивості. Молоді пагони містять в своєму складі чимало вітамінів (зокрема, А, В1, В2, РР, Е, С, К), а також мікроелементи, магній, калій, сірку, марганець, фосфор, мідь, фітонциди та залізо.

Також зелений часник корисний тим, що він містить селен, який допомагає врегулювати міжклітинний обмін та сприяє омолодженню і еластичності шкіри. В народній медицині цей продукт використовується дуже часто, особливо для того, щоб лікувати серцево-судинні, вірусні захворювання, проводити профілактику інсульту та інфаркту, знижувати рівень холестерину і артеріального тиску.

Зелений часник має і протибактеріальні властивості. Він може чудово боротися з кишковими паразитами, регулює окислювальні процеси в організмі, виступаючи природним антиоксидантом. Інколи він може допомогти навіть у лікуванні онкологічних захворювань.

Його можна додавати до салатів, заправок, соусів, супів, рибних, овочевих і м'ясних страв. Якщо вживати зелений часник в помірній кількості, він принесе чимало користі.

Кому зелений часник їсти заборонено

Зелений часник не варто їсти людям з гастритом та виразкою шлунка / Фото: Pexels

Не варто забувати, що зелений часник - це не лише користь. В його складі містяться також токсичні речовини та кислота. Саме тому його потрібно з особливою обережністю їсти людям, які хворіють на:

гастрит;

захворювання нирок;

захворювання шлунково-кишкового тракту;

виразку шлунку.

Якщо ви алергік, включати зелені пагони молодого часнику до раціону також не можна. Мамам, які годують своїх дітей грудним молоком, про цю зелень краще забути.

Зелений часник посилює апетит, а тому його не рекомендовано вживати людям, які боряться з надмірною вагою.