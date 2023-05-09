В Донецкой области погиб сотрудник Офиса президента

Сегодня, 9 мая, стало известно о смерти работника ОП Алексея Титаренко.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

"На передовой Донбасса погиб сотрудник Офиса Президента Алексей Титаренко. Он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики. Сочувствую родным и близким! Украина всегда будет помнить героев!" – написал Ермак в своем телеграмме.

Напомним, ранее в Киеве провели в последний путь защитника Украины Евгения Кваскова. Он долгое время занимался проектами национально-патриотического воспитания детей и молодежи, а с началом полномасштабного вторжения стал на защиту Украины.

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