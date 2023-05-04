В Бахмуте погиб бывший студент КПИ: что известно

Валерий Грудев защищал страну в Харьковской и Донецкой областях.

На фронте погиб бывший студент КПИ Валерий Грудев.

Воин защищал Украину на Харьковщине и Донетчине. Погиб 23 марта 2023 в Бахмуте от взрывной травмы.

Об этом говорится в сообщении на странице КПИ им. Игоря Сикорского.

Весной 2015 года Валерий принимал участие в АТО в составе 9-й роты 3-го батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр" в поселке Пески.

Потом — в Крымском Луганской области, где в 2016-м получил ранения.

После реабилитации вернулся на фронт, воевал до 2017 года.

С началом полномасштабного вторжения вернулся в свою бригаду.

В КПИ поступил в 2019 году — на факультет электроэнерготехники и автоматики.

Фото: КПИ

"Вечная память политехнику, отдавшему жизнь за Родину", — говорится в сообщении вуза.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия будет пытаться захватить Бахмут до 9 мая. Пока это единственная правда, о которой говорят пропагандисты Кремля.

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