В Москве произошли сбои GPS-сервисов: что известно

В Москве сотрудники МВД глушат навигацию в пределах Бульварного и Садового кольца. На это обратили внимание граждане РФ.
Жители Москвы 4 мая столкнулись со сбоями в работе GPS.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, а также представители компании "Яндекс".
В "Яндексе" отметили, что некорректная геопозиция может быть связана со сбоями в работе спутника. По словам представителей, к сбоям GPS не имеют отношения интернет-сервисы, поскольку приложения получают ложную информацию от устройств (смартфонов и планшетов). Почему устройства передают неправильную информацию в компании не уточнили.
Городян призывают объезжать перекрытую район Садового кольца. Также подтверждают проблемы с GPS и возможность возникновения сложностей с началом аренды в этой зоне, поскольку машины могут неправильно отображаться на карте.
"До 9 мая включительно выбирайте другие маршруты при планировании поездок", – призывают местные источники.
Известно, что при подготовке к параду будет активировано изменение локации GPS. Навигаторы могут работать со сбоями.
"Вы можете стоять на Тверской, а ваша локация на картах будет в районе Внуково", – говорится в сообщениях местных каналов.
Сбои GPS-сервисов начались утром 4 мая. Сейчас проблемы с определением координат наблюдаются по всей территории Москвы.
Напомним, накануне возле Кремля в Москве раздались два мощных взрыва, после чего в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены.
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