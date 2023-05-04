Как понять, что человек умирает: эксперты назвали признаки

Считается, что слух и осязание - последние два ощущения, которые человек теряет перед смертью.

Эксперты Hospice Foundation of America назвали признаки того, что человек доживает в последние дни или часы жизни. Речь идет о цвете кожи и температуре тела.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Эксперты Hospice Foundation of America объяснили, какие изменения можно ожидать, когда человек доживает последние дни или часы жизни.

По их данным, кожа на коленях, ступнях и руках может стать фиолетовой, бледной, серой, покрыться пятнами или даже быть пятнистой.

"Эти изменения обычно сигнализируют о том, что смерть наступит в течение нескольких дней или часов. "Кожа – это орган, и, как и другие органы, она начинает переставать функционировать в конце жизни. Знание этих симптомов означает, что вы можете быть готовы обеспечить комфорт и облегчить боль человека, который приближается к концу своей жизни", — сообщают в Hospice Foundation of America.

Эксперты отмечают, что если они понимают, что раны смертельны, то пытаются их обезболить, чтобы человек в свои последние минуты чувствовал себя комфортно.

Другие признаки того, что человек близится к концу своей жизни, – это снижение температуры тела на градус или даже больше, потеря аппетита и жажда, а также постоянное снижение уровня активности.

Люди также могут испытывать потерю интереса к собственному окружению, периоды беспокойства и изменения в дыхании.

Также люди, близкие к смерти, могут ощущать галлюцинации и часто становятся растерянными.

Считается, что слух и осязание являются последними двумя ощущениями, которые человек теряет, когда он близок к смерти – поэтому для него может быть настоящим утешением, когда его близкие будут рядом, будут разговаривать с ним и обнимать его.

Напомним, бывшая участница сатанинского культа Шерил Бек рассказала о своем опыте клинической смерти.

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