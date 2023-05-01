Военный с Киевщины с бионическим протезом руки вернулся на фронт: фото

24-летний Александр участвовал в освобождении Черниговщины, избивал врагов на запорожском направлении, а впоследствии – и на донецком. Там и потерял правую руку.

Специалисты Национального реабилитационного центра "Незламні" во Львове установили 24-летнему защитнику с Киевщины суперсовременный бионический протез руки. Воин научился управлять бионическим протезом и вернулся на фронт.

Об этом сообщает "Первое медицинское объединение Львова".

24-летний Александр родом из Киевской области. Участвовал в освобождении Черниговщины, избивал врагов на запорожском направлении, а впоследствии – и на донецком. Там и потерял правую руку.

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"В тот день вместе с побратимами парень отправился освобождать одно из сел возле Северска — это Бахмутский район. Пулемет танка, в котором ехали бойцы, заклинил. Чтобы его перезарядить, Александр выбрался из машины. Именно в тот момент в танк попала вражеская мина. Александр получил множественные ранения: многоуломочные повреждения стороны, поломанные ребра, пробитые легкие и иссеченная рука", – говорится в сообщении.

Домедицинскую помощь оказали побратимы и доставили в больницу в Краматорске, где ему и ампутировали руку. А дальше – ряд операций и месяцы в больницах Днепра и Киева.

После лечения Александр мечтал о современном бионическом протезе – это вершина технологий протезирования. Он позволяет, по возможности, повернуть руке мелкую моторику. Защитник думал, что за таким протезом ему придется ехать за границу. Но новую руку ему установили во Львове специалисты реабилитационного центра "Незламні".

Защитник научился управлять бионической концовкой и вернулся на фронт / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Дома военного ждет жена и пятилетний сын, для которого папа – супергерой.

"Сын очень обрадовался, когда впервые увидел эту руку. Ему очень нравятся супергерои из Marvel, и теперь я для него – железный человек", – поделился Александр.

Защитник научился управлять бионической конечностью и вернулся на фронт.

Напомним, Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

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