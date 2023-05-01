Что такое победа Украины для западных партнеров — Резников

Изменяется и эволюция, и в головах лидеров стран, и они уже иначе видят возможный результат, верят в то, что может быть победа Украины уже сознательно.

Отношение западных партнеров к войне России против Украины меняется, как и их оценки возможного сценария ее завершения.

Что такое победа Украины для западных партнеров, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко.

“Изменяется их отношение к этой войне и изменяются их оценки возможного сценария завершения этой войны. Подавляющее большинство столиц всех стран дружественных нам, цивилизованных, было убеждено по данным их разведки, по аналитике военных, что Киев упали за три дня, а вся Украина упадет за три недели. Максимум будет бороться какая-то часть Украины и это будут партизанские войны и нас готовили к тому, что будут поддерживать партизанские войны, правительство где-то переместится, президент и парламент тоже, тогда переговорами будут пытаться вновь унять агрессора, сказав, "уступите еще территорию". Вот какой был в их головах сценарий", — отметил Резников.

Он отметил, что лидеры стран-союзниц не верили, что Украина способна не просто сопротивляться, а побеждать из-за ошибочного предположения, что это будет война между "маленькой советской армией и великой советской армией".

"А это не так. Конечно, маленькая советская армия проигрывает великой советской армии. Но Украина давно не советская армия и давно не советская страна, со всеми нашими наследственными историями, у нас куча своих невзгод — от коррупционных историй до просто беспорядка. Все это было и есть как следствие, в том числе в секторе безопасности и обороны, мы не заботились о нашем секторе безопасности и обороны, мы раздавали комплексы С-300 в оплату за российский газ, но даже за 8 лет этой гибридной войны с 2014 года ВСУ и сектор безопасности и обороны очень сильно изменились.Выросли новые полковники, новые майоры, генералы, которые не служили в советской армии, которые научились воевать именно с россиянами в полускрытом стиле.Это и есть гибридная война., как планировать операции и т. д. Еще одна вещь, которую не учли наши западные партнеры, — мы тоже европейцы, у нас тоже одинаковые ценности, любовь к демократии и др. Но некоторые ценности у нас, с точки зрения приоритета, имеют отличие. Это на генетическом уровне. Подавляющее большинство европейских стран, если будут сравнивать свободу, свободу и безопасность, безопасность они поставят на первое место. Я убежден в этом. Поэтому они ради российского газа, нефти продолжали унимать агрессора и говорить “не провоцируйте россиян. А украинцы на генетическом уровне рискуют безопасностью. Поэтому мы все, кто где только мог — от бабки с банкой огурцов до профессиональных воинов — пошли защищать каждый свой дом и улицу. Мы медлили своей безопасностью ради воли и свободы. Потому мы другие. Мир это увидел и мы их вдохновили. Они об этом говорят открыто", — добавил министр.

По словам Резникова, эпоха украиноцентризма началась 24 февраля 2022 года.

"Я это утверждаю. А когда мы уволили Киевщину, Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, потом в апреле был крейсер "Москва" — 13 мы его убили, 14 он пошел ко дну и стал известен для любителей подводного ныряния. Флагман российского флота с таким названием" После японцев через 100 лет это сделали.Потом очередной жест доброй воли — остров Змеиный, что дало возможность сегодня делать этот зерновой коридор и кормить страны Африки, Азии и т.д.. Затем Харьковщина и затем Херсон — правобережье реки Днепр. Каждая такая операция по увольнению давала им понимание, что мы не просто теперь выживаем и нам нужно помочь выжить и дождаться победы — вау, давайте их поддержим, чтобы они стояли, давайте им поможем, чтобы они не потеряли больше территорий, давайте им поможем, чтобы они больше могли, и чем больше мы преуспеваем, тем больше они понимают, что хотят быть партнерами нашими в этой победе, а их люди, когда увидели ужасы Бучи, Ирпеня, Изюма, Балаклеи, мир вздрогнул, что это армия россиян. -насильников, мародеров и убийц. Это не регулярная нормальная армия, это реальные орки. Теперь, когда я говорю орки, они все понимают, о чем идет речь. Изменяется и эволюция, и в головах лидеров стран, и они уже иначе видят возможный результат, верят в то, что может быть победа Украины уже сознательно. И потому они по-другому планируют, где и как нам помочь", — отметил он.

Победа посредством выхода на границы 1991 года. Подавляющее большинство это уже чувствуют и понимают.

"Даже если они думают о каких-то очередных уровнях эскалации, каких-то там красных линиях — того звучит все меньше и меньше, тише и тише, и они все уже говорят: "Переговоры — окей, мы поддерживаем Украину, когда она будет готова". условиях Украины уже совсем иначе звучит этот тезис, все понимают, что рано или поздно война будет завершена, рано или поздно нужно будет что-то обсудить", — добавил Резников.

Напомним, Министр обороны Украины Алексей Резников также оценил ядерный потенциал России.

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