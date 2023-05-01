Блеф или реальная угроза: Резников оценил ядерный потенциал России

Никто не знает, в каком состоянии находится российское ядерное оружие, поскольку последнее испытание проводилось в 1998 году. Потому ядерная угроза от РФ вызывает сомнения.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире общенационального телемарафона.

Также читайте Ядерный шантаж Путина срабатывает на некоторых европейских политиков – глава комитета ВР

По мнению Резикова, РФ существенно переоценивает свои ядерные мощности, поскольку большинство российских боеголовок, а также носители, которые Украина после распада СССР отдала россиянам, оказались непригодными еще в 1997 году.

"Дальше они могли сделать апгрейд и продлить срок годности, но формально он истек еще тогда. Плюс производителем многих составляющих были украинские заводы. Мы им уже не помогаем", — сказал глава Минобороны.

Резников добавил, что последнее испытание ядерного оружия Кремль проводил в 1998 году на одном из полигонов в Казахстане.

"То, что у них есть в арсенале — действенное ли оно и вообще, сработает ли оно", — отметил министр.

Глава Минобороны напомнил, что в день приезда в Киев президента США Джо Байдена в России было запланировано испытание носителей ядерного оружия, чтобы запугать мир. Однако оно провалилось, а диктатор Путин был вынужден изменить свою речь перед Федеральным собранием.

"Оно сломалось и не сработало. Путину пришлось менять текст выступления. Там должен быть мощный сигнал Запада, а его не было. Я бы не преувеличивал их возможности", – подытожил Резников.

Напомним, 24 марта диктатор Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. В Офисе президента назвали последствия для режима Лукашенко, если РФ разместит в Беларуси "ядерку".

Также сообщалось, что пропагандист Соловьев устроил истерику из-за предстоящего контрнаступления ВСУ и призвал оккупантов "долбнуть" по Украине ядерным оружием.