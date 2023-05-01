Смертельное ДТП в Одесской области: водитель влетел в дерево

В селе Новоградковка (Одесская область) произошло смертельное ДТП. 19-летний водитель Honda Legend не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с придорожным деревом.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

От полученных травм водитель погиб в карете "скорой", а его находящуюся рядом 17-летнюю знакомую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом бедра.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в селе Тартак Гайсинского района произошла смертельная ДТП. Столкнулись автомобиль и инкассаторская машина.

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