Почему Украине не дают самолеты: Резников объяснил причину

Западные партнеры откладывают момент предоставления Украине самолетов. Они как бы ищут повод сказать, что сложные системы, очень сложно учиться. Хотя мы убеждены, и наши пилоты говорят, что три месяца и они будут летать.

Почему нам не дают самолеты, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко.

"Я прошел эволюцию от слов "Алексей, это невозможно" до реальных проектов несколько раз. Первый раз я услышал "Нет" по Stinger в ноябре 2021 года, как новоназначенный министр обороны с отсутствием опыта министра обороны, с большими вызовами и задачами от президента Владимира Зеленского. Первое, что я просил, это были Stinger. Но я теперь точно знаю, что то, что было невозможным вчера, станет возможным завтра. Stinger мы получили уже в январе от наших литовских друзей, поэтому когда я говорил, что нам нужен game changer — фактор, который изменит правила игры на поле, 155 миллиметр артиллерии, потому что закончатся запасы 152 и 122, партнеры не найдут для нас. Разговор был в марте. В мае мы уже реально получили 155 миллиметровые. Далее мы уже имеем более восьми систем разных от наших партнеров. Далее я говорил, дайте нам Himars, и снова сказали, что это нереально. В июле мы их получили, а сегодня они уже на боевом дежурстве. RST, SAMP/T, NASAMS – все это служит и защищает наше небо. Поэтому и самолеты тоже будут современные, четыре поколения плюс, однозначно", — уверен министр.

Резников отметил, что промедление, конечно, нас не устраивает. Поскольку каждый день промедления – это смерти и потери наших людей.

"А для нас — это основная ценность, в отличие от россиян, которые своих воинов используют как пушечное мясо. У них тактика мясорубки. Мы это объясняем нашим партнерам, потому что современные авиационные платформы — это часть противовоздушной обороны, очень важный элемент", — отметил он.

Резников подчеркнул, что наши партнеры очень практичны в принятии своих решений и объяснил причину.

"В этом практицизме есть определенный, по крайней мере, мне понятный смысл — они ответственно относятся к принятию решений, что нам дать. Если они уже приняли решение дать, например, M777, это значит, что они по сей день продолжают нам помогать поддерживать их в должном состоянии — запасные стволы, колеса, запчасти, все, что необходимо, чтобы мы могли их дальше использовать на поле боя. Они, зная, что если они примут решение дать нам самолеты — или заказывать новые (что займет время, потому что их надо изготовить), или дать уже имеющиеся на вооружении, снять либо с боевого дежурства, либо с запасов, значит, нужно дать время на их подготовку, научить наших пилотов, нужно поддерживать самолеты в боевом состоянии, а также обеспечивать надлежащим оружием и ракетами — это очень недешевая история. Потому что даже система Patriot стоит миллиард плюс ракеты. Один самолет F-16 стоит примерно 120 млн. А дальше его надо обслуживать. Десять самолетов — 1,2 млрд. Поэтому когда они считают свои бюджеты, они понимают, что им будет нужно разрешение конгресса, соответственно налогоплательщики должны быть с этим согласны", — отметил министр.

Резников добавил, что в то же время нужно не уменьшить тот уровень помощи, который у Украины сейчас.

"Потому что если есть решение об Abrams — его нужно поддержать, есть решение по артиллерии — его нужно поддержать и т.д. Партнеры сознательно хотят с нами дойти до финиша этого марафона, именно до победы Украины", — резюмировал он.

Напомним, Резников также рассказал, готова ли Украина к контрнаступлению.

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