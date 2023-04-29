На F-16 уже готовы воевать несколько десятков пилотов – Воздушные силы

По словам Юрия Игната, нужно политическое решение, чтобы воздушные силы начали процесс подготовки и наземного персонала, это офицеры боевого управления, инженеры военные.

На F-16 уже готовы воевать несколько десятков пилотов.

Об этом сказал спикер Командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини".

“Мы планируем перевести всех пилотов (на F-16 – ред.). Нам нужно научить всех. Но определен командующим Воздушными Силами пилотов, которые уже имеют определенный уровень английского языка, боевой опыт, и это молодые пилоты. Они готовы хоть завтра воевать. Здесь нужно политическое решение, чтобы мы начали процесс подготовки и наземного персонала, это офицеры боевого управления, военные инженеры. Несколько десятков пилотов уже готовы воевать”, — сказал Игнат.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о сдвигах в переговорах по истребителям F-16. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина получила сигнал от некоторых стран о готовности учить украинских пилотов управлять самолетом F-16. Решающее слово о предоставлении истребителей будет за Вашингтоном.

Военный эксперт Роман Свитан рассказывал, что для подготовки украинского экипажа для F-16 нужно 3-6 месяцев.

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов считает, что современную боевую авиацию Украина сможет получить перед контрнаступлением. Вероятно, это может произойти ближе к лету.

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