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Когда Украина может получить самолеты F-16: прогноз военного эксперта Олега Жданова

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
820
Время на прочтение
1 мин
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Когда Украина может получить самолеты F-16: прогноз военного эксперта Олега Жданова

Фото: Getty Images

Эксперт убежден, что Украина получит современные истребители.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что современную боевую авиацию Украина сможет получить перед контрнаступлением. Вероятно, это может произойти ближе к лету.

Об этом он сказал в комментарии "24 канала".

Жданов убежден, что наши западные союзники все же поддержат передачу Украине современных западных самолетов и произойдет это накануне масштабного контрнаступления ВСУ.

"Самолеты дадут перед самым контрнаступлением. Если его сейчас немного отложат, то и передачу авиации отложат", — считает Жданов.

Напомним, Шмигаль провел встречу главой Пентагона и призвал предоставить Украине истребители F-16.

Ранее Михаил Подоляк заявил о крайне высокой вероятности, что уже к лету государство услышат о решении Запада о передаче истребителей F-16.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что партнеры до сих пор не передали Украине истребители F-16, поскольку эти системы очень сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.

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Дата публикации
Просмотры
820
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