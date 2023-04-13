Исчезнувший Олег Винник неожиданно "отличился" в ВСУ

Неожиданно исчезнувший во время полномасштабной войны украинский певец Олег Винник отличился своей помощью ВСУ.

Молчание артиста вызвало немало огласки в Сети и среди его коллег. Ходило много слухов о том, где Винник и чем занимается. Друзья певца отмечали, что, несмотря на исчезновение из медиапространства, он продолжает помогать украинским военным.

Доказательства этих слов появились на одном из фан-аккаунтов Винника. В Facebook поклонники артиста показали два знака отличия, которые он и его благотворительный фонд "Волчица" получили от Вооруженных сил.

Фото: facebook.com/Oleg.Vynnyk.sings.soul

Военные таким образом поблагодарили певца за его личный вклад в помощь государству и нашу победу в войне с Россией.

Впрочем, кичиться своими заслугами перед страной Винник не спешит и не появляется ни на публике, ни в соцсетях. Ранее команда исполнителя объяснила, почему он исчез из медиапространства. Руководительница официального фан-клуба певца рассказала, что сейчас он находится на лечении в Берлине. Слухи о болезни Винника ранее также подтвердила телеведущая Мила Еремеева

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