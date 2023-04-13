В Тернополе женщины "отбивали" прохожего от работников ТЦК (видео)

В Сети появилось видео как мужчины в военной форме, очевидно – работники ТЦК, и женщины ссорятся на территории автовокзала Тернополя. На видео видно, что разговор с работниками в форме в повышенном тоне перерос в шарпанину.

По информации местного издания "20 минут", сотрудники военкомата задержали прохожего. Конфликт возник из-за того, что якобы работники военкомата применяли во время задержания физическую силу. Стоявшие рядом женщины возмутились такими действиями военных и начали "отбивать" мужчину.

Журналисты издания обратились за комментарием в полицию Тернопольской области. Однако правоохрантели заверили, что впервые слышат о скандале.

"К нам обращений не поступало. Возможно, туда могли патрульную полицию вызвать. Если какая-нибудь "хулиганка", то на такие сообщения реагируют и выезжают патрульные", — уверяет руководитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Крета.

В Патрульной полиции тоже заявили, что о толкотне ничего не знают.

Пользователи соцсетей между тем разделились на два лагеря: одни негодуют жесткими действиями работников ТЦК и удивляются, почему сами работники военкоматов не на фронте. Мол, на их месте могут находиться женщины или военнослужащие после ранений, которые по состоянию здоровья уже не могут воевать (например, с ампутацией). Другие отмечают, что военным на передовой нужна ротация, поэтому такие меры вынуждены.