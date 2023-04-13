В Тернополе женщины "отбивали" прохожего от работников ТЦК (видео)

В Тернополе произошел очередной скандал с участием якобы работников ТЦК.
В Сети появилось видео как мужчины в военной форме, очевидно – работники ТЦК, и женщины ссорятся на территории автовокзала Тернополя. На видео видно, что разговор с работниками в форме в повышенном тоне перерос в шарпанину.
По информации местного издания "20 минут", сотрудники военкомата задержали прохожего. Конфликт возник из-за того, что якобы работники военкомата применяли во время задержания физическую силу. Стоявшие рядом женщины возмутились такими действиями военных и начали "отбивать" мужчину.
Журналисты издания обратились за комментарием в полицию Тернопольской области. Однако правоохрантели заверили, что впервые слышат о скандале.
"К нам обращений не поступало. Возможно, туда могли патрульную полицию вызвать. Если какая-нибудь "хулиганка", то на такие сообщения реагируют и выезжают патрульные", — уверяет руководитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Крета.
В Патрульной полиции тоже заявили, что о толкотне ничего не знают.
Пользователи соцсетей между тем разделились на два лагеря: одни негодуют жесткими действиями работников ТЦК и удивляются, почему сами работники военкоматов не на фронте. Мол, на их месте могут находиться женщины или военнослужащие после ранений, которые по состоянию здоровья уже не могут воевать (например, с ампутацией). Другие отмечают, что военным на передовой нужна ротация, поэтому такие меры вынуждены.
Ранее подобный скандал был в Ивано-Франковске. В Сети появилось видео, как мужчина лежит на асфальте вниз лицом, а возле него стоят два человека в военной форме.
Напомним, по Сети разлетелось видео, где сотрудники военкомата передвигались в Одессе на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки. Также общественность возмутила другой случай из Одессы – жестокое задержание мужчины во время вручения повестки. Из-за этого инцидента была назначена служебная проверка.
Аналогичный случай произошел в Днепре. В Сеть попало видео, на котором трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским в Днепре. Один из военных в руке держит какие-то бумаги.