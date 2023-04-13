Обидчик "Шахтера" обыграл "Рому" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (видео)

В первом тайме "волки" не забили пенальти.

Нидерланский "Фейеноорд" на собственном поле победил итальянскую "Рому" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы – 1:0 .

Единственный гол в этой встрече хозяева забили во втором тайме. На 54-й минуте Матс Виффер отличился после передачи Уссамы Идрисси.

Отметим, что в конце первого тайма подопечные Жозе Моуринью могли выходить вперед, но Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти.

Обзор матча

Ответный матч между клубами состоится через неделю, 20 апреля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

В полуфинале победитель пары "Фейеноорд" – "Рома" сыграет с триумфатором дуэли "Байер" (Германия) – "Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия).

Напомним, именно "Фейеноорд" не пустил донецкий "Шахтер" в четвертьфинал Лиги Европы.

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