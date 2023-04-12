Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

В четверг, 13 апреля, начнется четвертьфинальная стадия Лиги Европы сезона-2022/23.

Борьбу во втором по престижности евротурнире продолжают восемь клубов: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Севилья" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Байер" (Германия), "Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия), "Фейеноорд" (Нидерланды) и "Рома" (Италия).

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 13 апреля, ответные поединки – 20 апреля.

В полуфинале победитель пары "Ювентус" – "Спортинг" сыграет с триумфатором дуэли "Манчестер Юнайтед" – "Севилья".

Другую пару полуфиналистов составят команды, которые окажутся сильнее в четвертьфинальных противостояниях "Фейеноорд" – "Рома" и "Байер" – "Юнион Сен-Жилуаз".

Полуфиналы Лиги Европы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23 Плей-офф. 1/4 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 13 апреля 19:45 ФЕЙЕНООРД РОМА _:_ 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД СЕВИЛЬЯ _:_ 22:00 ЮВЕНТУС СПОРТИНГ _:_ 22:00 БАЙЕР ЮНИОН _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 20 апреля 22:00 СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ 22:00 СПОРТИНГ ЮВЕНТУС _:_ 22:00 ЮНИОН БАЙЕР _:_ 22:00 РОМА ФЕЙЕНООРД _:_

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