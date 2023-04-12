Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Поединки пройдут 13 и 20 апреля.
В четверг, 13 апреля, начнется четвертьфинальная стадия Лиги Европы сезона-2022/23.
Борьбу во втором по престижности евротурнире продолжают восемь клубов: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Севилья" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Байер" (Германия), "Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия), "Фейеноорд" (Нидерланды) и "Рома" (Италия).
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 13 апреля, ответные поединки – 20 апреля.
В полуфинале победитель пары "Ювентус" – "Спортинг" сыграет с триумфатором дуэли "Манчестер Юнайтед" – "Севилья".
Другую пару полуфиналистов составят команды, которые окажутся сильнее в четвертьфинальных противостояниях "Фейеноорд" – "Рома" и "Байер" – "Юнион Сен-Жилуаз".
Полуфиналы Лиги Европы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
|Плей-офф. 1/4 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 13 апреля
|19:45
|ФЕЙЕНООРД
|РОМА
|_:_
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|22:00
|ЮВЕНТУС
|СПОРТИНГ
|_:_
|22:00
|БАЙЕР
|ЮНИОН
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 20 апреля
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|22:00
|СПОРТИНГ
|ЮВЕНТУС
|_:_
|22:00
|ЮНИОН
|БАЙЕР
|_:_
|22:00
|РОМА
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
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