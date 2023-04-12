Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

У четвер, 13 квітня, розпочнеться чвертьфінальна стадія Ліги Європи сезону-2022/23.

Боротьбу в другому за престижністю євротурнірі продовжують вісім клубів: "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Севілья" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Спортинг" (Португалія), "Баєр" (Німеччина), "Юніон Сен-Жилуаз" (Бельгія), "Феєнорд" (Нідерланди) та "Рома" (Італія).

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 13 квітня, поєдинки у відповідь – 20 квітня.

У півфіналі переможець пари "Ювентус" – "Спортинг" зіграє з тріумфатором дуелі "Манчестер Юнайтед" – "Севілья".

Іншу пару півфіналістів складуть команди, які виявляться сильнішими у чвертьфінальних протистояннях "Феєнорд" – "Рома" та "Баєр" – "Юніон Сен-Жилуаз".

Півфінали Ліги Європи будуть зіграні 11 та 18 травня. Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23 Плейоф. 1/4 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 13 квітня 19:45 ФЕЄНОРД РОМА _:_ 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД СЕВІЛЬЯ _:_ 22:00 ЮВЕНТУС СПОРТИНГ _:_ 22:00 БАЄР ЮНІОН _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Четвер, 20 квітня 22:00 СЕВІЛЬЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ 22:00 СПОРТИНГ ЮВЕНТУС _:_ 22:00 ЮНІОН БАЄР _:_ 22:00 РОМА ФЕЄНОРД _:_

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