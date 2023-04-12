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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
140
Час на прочитання
2 хв
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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Фото: ФК Зоря

Поєдинки відбудуться 13 і 20 квітня.

У четвер, 13 квітня, розпочнеться чвертьфінальна стадія Ліги Європи сезону-2022/23.

Боротьбу в другому за престижністю євротурнірі продовжують вісім клубів: "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Севілья" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Спортинг" (Португалія), "Баєр" (Німеччина), "Юніон Сен-Жилуаз" (Бельгія), "Феєнорд" (Нідерланди) та "Рома" (Італія).

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 13 квітня, поєдинки у відповідь – 20 квітня.

У півфіналі переможець пари "Ювентус" – "Спортинг" зіграє з тріумфатором дуелі "Манчестер Юнайтед" – "Севілья".

Іншу пару півфіналістів складуть команди, які виявляться сильнішими у чвертьфінальних протистояннях "Феєнорд" – "Рома" та "Баєр" – "Юніон Сен-Жилуаз".

Півфінали Ліги Європи будуть зіграні 11 та 18 травня. Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Плейоф. 1/4 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 13 квітня
19:45   ФЕЄНОРД   РОМА _:_
22:00   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   СЕВІЛЬЯ _:_
22:00   ЮВЕНТУС   СПОРТИНГ _:_
22:00   БАЄР   ЮНІОН _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Четвер, 20 квітня
22:00   СЕВІЛЬЯ   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_
22:00   СПОРТИНГ   ЮВЕНТУС _:_
22:00   ЮНІОН   БАЄР _:_
22:00   РОМА   ФЕЄНОРД _:_

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Дата публікації
Перегляди
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