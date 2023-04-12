Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Поєдинки відбудуться 13 і 20 квітня.
У четвер, 13 квітня, розпочнеться чвертьфінальна стадія Ліги Європи сезону-2022/23.
Боротьбу в другому за престижністю євротурнірі продовжують вісім клубів: "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Севілья" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Спортинг" (Португалія), "Баєр" (Німеччина), "Юніон Сен-Жилуаз" (Бельгія), "Феєнорд" (Нідерланди) та "Рома" (Італія).
Перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 13 квітня, поєдинки у відповідь – 20 квітня.
У півфіналі переможець пари "Ювентус" – "Спортинг" зіграє з тріумфатором дуелі "Манчестер Юнайтед" – "Севілья".
Іншу пару півфіналістів складуть команди, які виявляться сильнішими у чвертьфінальних протистояннях "Феєнорд" – "Рома" та "Баєр" – "Юніон Сен-Жилуаз".
Півфінали Ліги Європи будуть зіграні 11 та 18 травня. Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
|Плейоф. 1/4 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 13 квітня
|19:45
|ФЕЄНОРД
|РОМА
|_:_
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|22:00
|ЮВЕНТУС
|СПОРТИНГ
|_:_
|22:00
|БАЄР
|ЮНІОН
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 20 квітня
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|22:00
|СПОРТИНГ
|ЮВЕНТУС
|_:_
|22:00
|ЮНІОН
|БАЄР
|_:_
|22:00
|РОМА
|ФЕЄНОРД
|_:_
Читайте також:
Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу
Однією ногою в півфіналі: "Манчестер Сіті" із суперголом розбив "Баварію" в Лізі чемпіонів (відео)
Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу