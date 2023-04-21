У Бєлгороді впав боєприпас з російського СУ-34: в Міноборони РФ підтвердили

Сильний вибух у російському Бєлгороді та вирва, що утворилась після нього – наслідки падіння боєприпасу із російського військового літака Су-34.

Про це повідомили у Міноборони країни-агресорки.

"Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу", - йдеться в повідомленні.

В РФ запевняють, що обійшлося без жертв.

Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок вибуху двоє людей отримали поранення.

Руйнування після вибуху у Бєлгороді

Руйнування після вибуху у Бєлгороді

Руйнування після вибуху у Бєлгороді

Руйнування після вибуху у Бєлгороді / Фото: t.me/belgorod_informant

За його словами, руйнування виявлено у 4 квартирах багатоквартирного будинку. Також пошкоджено 4 автомобілі

Раніше український журналіст Денис Казанський заявив, що росіяни збиралися завдати удару півторатонною керованою авіабомбою ФАБ по Харкову, але впустили її на Бєлгород.

Нагадаємо, що внаслідок потужного вибуху у російському Бєлгороді авто закинуло на дах магазину, а квартира залишилася без стін.

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