В Белгороде упал боеприпас из российского СУ-34: в Минобороны РФ подтвердили

По словам местного губернатора, в результате взрыва два человека получили ранения.
Сильный взрыв в российском Белгороде и образовавшаяся после него воронка – последствия падения боеприпаса с российского военного самолета Су-34.
Об этом сообщили в Минобороны страны-агрессора.
"Вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород состоялся нештатный сход авиационного боеприпаса", — говорится в сообщении.
В РФ уверяют, что обошлось без жертв.
Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате взрыва два человека получили ранения.
По его словам, разрушение обнаружено в 4 квартирах многоквартирного дома. Также повреждены 4 автомобиля
Ранее украинский журналист Денис Казанский заявил, что россияне собирались нанести удар полуторатонной управляемой авиабомбой ФАБ по Харькову, но уронили ее на Белгород.
Напомним, что в результате мощного взрыва в российском Белгороде авто забросило на крышу магазина, а квартира осталась без стен.
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