В Белгороде упал боеприпас из российского СУ-34: в Минобороны РФ подтвердили

По словам местного губернатора, в результате взрыва два человека получили ранения.

Сильный взрыв в российском Белгороде и образовавшаяся после него воронка – последствия падения боеприпаса с российского военного самолета Су-34.

Об этом сообщили в Минобороны страны-агрессора.

"Вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород состоялся нештатный сход авиационного боеприпаса", — говорится в сообщении.

В РФ уверяют, что обошлось без жертв.

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате взрыва два человека получили ранения.

Разрушение после взрыва в Белгороде

Разрушение после взрыва в Белгороде

Разрушение после взрыва в Белгороде

Разрушение после взрыва в Белгороде / Фото: t.me/belgorod_informant

По его словам, разрушение обнаружено в 4 квартирах многоквартирного дома. Также повреждены 4 автомобиля

Ранее украинский журналист Денис Казанский заявил, что россияне собирались нанести удар полуторатонной управляемой авиабомбой ФАБ по Харькову, но уронили ее на Белгород.

Напомним, что в результате мощного взрыва в российском Белгороде авто забросило на крышу магазина, а квартира осталась без стен.

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