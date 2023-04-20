В российском Белгороде произошел мощный взрыв и образовалась большая воронка (фото, відео)

Местные жители говорят, что почувствовали взрыв и мощную "вибрацию".

В российском Белгороде посреди города образовалась огромная воронка по прилету неизвестного объекта.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Местные жители говорят, что почувствовали взрыв и мощную "вибрацию".

Примечательно, что в момент взрыва воздушная тренога была объявлена в соседней Харьковской области из-за активности вражеской авиации.

Кроме того, очевидцы сообщили, что взрыв был такой мощности, что один из находившихся у взрыва автомобилей был заброшен ударной волной на соседний магазин.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о взрыве и заявил об отсутствии пострадавших.

"На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже", — написал Гладков.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 20 апреля, россияне обстреляли села Галагановка и Леоновка Семеновской ОТГ Новгород-Северского района Черниговской области. Из-за террористических обстрелов погибла 25-летняя девушка, двое мужчин получили ранения.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры запустили 26 дронов-камикадзе по Украине 19 апреля, 21 из которых украинским военным удалось сбить.

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