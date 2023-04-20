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Россияне продолжают атаковать Сумщину: зафиксировано 52 "прилета"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Россияне продолжают атаковать Сумщину: зафиксировано 52 "прилета"

В Сумской области за сутки произошло 52 "прилета" / Фото: Сумская ОВА

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 19 апреля 2023 года.

В течение дня россияне совершили обстрелы пограничных громад – Юнаковской, Белопольской, Шалыгинской, Новослободской, Хотинской.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Зафиксировано 52 "прилета" из минометов, артиллерии, гранатометов.

  • Юнаковская громада: россияне били из артиллерии — 7 "прилетов" из САУ.
  • Белопольсквя громада: враг совершил гранатометный обстрел (АГС) – 20 "прилетов". Также был обстрел из минометов – 12 прилетов и артиллерии – 1 прилет.
  • Хотинская громада: по территории общины совершен минометный обстрел — 2 "прилета"
  • Шалыгинская громада: по окраине одного из сел совершен минометный обстрел — 5 "прилетов".
  • Новослободская громада: 5 мин сбросил враг на территорию общины.

По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено. Подразделения сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы.

Напомним, что ранее в Сумской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.

Добавим, что ранее захватчики атаковали Сумскую область из минометов и гранатометов. В то же время, формирование враждебных наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.

К тому же на днях Россия "анонсировала" химическую атаку по Сумской области. На этот раз россияне говорят, что украинская армия планирует провести "провокацию-расстрел" в Сумской области.

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Дата публикации
Просмотры
251
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