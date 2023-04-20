Россияне продолжают атаковать Сумщину: зафиксировано 52 "прилета"

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 19 апреля 2023 года.
В течение дня россияне совершили обстрелы пограничных громад – Юнаковской, Белопольской, Шалыгинской, Новослободской, Хотинской.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Зафиксировано 52 "прилета" из минометов, артиллерии, гранатометов.
- Юнаковская громада: россияне били из артиллерии — 7 "прилетов" из САУ.
- Белопольсквя громада: враг совершил гранатометный обстрел (АГС) – 20 "прилетов". Также был обстрел из минометов – 12 прилетов и артиллерии – 1 прилет.
- Хотинская громада: по территории общины совершен минометный обстрел — 2 "прилета"
- Шалыгинская громада: по окраине одного из сел совершен минометный обстрел — 5 "прилетов".
- Новослободская громада: 5 мин сбросил враг на территорию общины.
По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено. Подразделения сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы.
Напомним, что ранее в Сумской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.
Добавим, что ранее захватчики атаковали Сумскую область из минометов и гранатометов. В то же время, формирование враждебных наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.
К тому же на днях Россия "анонсировала" химическую атаку по Сумской области. На этот раз россияне говорят, что украинская армия планирует провести "провокацию-расстрел" в Сумской области.
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