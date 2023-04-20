Астрологический прогноз на 20 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно планировать свою деятельность на перспективу – как на ближайшую, так и на продолжительную, а вот от работы над новыми проектами желательно отказаться – успехом они не увенчаются. В это время также приветствуются мечты: желания, загаданные сегодня, обязательно сбудутся.

Символ дня: третий глаз.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, головной мозг.

Болезни дня: необходимо опасаться инфекционных заболеваний, а также недугов, связанных с головным мозгом и желудочно-кишечным трактом.

Питание дня: нужно исключить из рациона острые блюда, а также алкогольные напитки.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Дачные работы дня: нежелательно что-либо сажать и сеять – у растений не хватит сил на то, чтобы вырасти.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз, изготавливать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть пугающими, но с ними довольно легко бороться: главное, никому о них не рассказывать, тогда они пройдут без следа.

Табу дня: нельзя строить планы, цель которых – принести зло другим людям.

Цитата дня: "Человек бывает человеком только благодаря размышлению" (Пьер Буаст).

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