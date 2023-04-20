Астрологічний прогноз на 20 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна планувати свою діяльність на перспективу – як на найближчу, так і на тривалу, а от від роботи над новими проєктами бажано відмовитись – успішно вони не закінчаться. У цей час також вітаються мрії: бажання, загадані сьогодні, обов'язково здійсняться.

День символ: третє око.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови, головний мозок.

Хвороби дня: необхідно побоюватися інфекційних захворювань, а також недуг, пов'язаних із головним мозком та шлунково-кишковим трактом.

Харчування дня: слід виключити з раціону гострі страви, а також алкогольні напої.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

Дачні роботи дня: небажано що-небудь садити і сіяти – у рослин не вистачить сил на те, щоб вирости.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення та пристріт, виготовляти захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть бути настрашливими, але з ними досить легко боротися: головне, нікому про них не розповідати, вони минуть без сліду.

Табу дня: не можна будувати плани, які мають на меті принести зло іншим людям.

Цитата дня: "Людина буває людиною тільки завдяки роздумам" (П'єр Буаст).

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