У Маріуполі колаборанти не можуть запустити ММК ім. Ілліча

Колаборанти нарешті визнали, що запустити ММК ім. Ілліча вони не можуть.

Микола Решинський - один з керівників-зрадників, що очолює управляння персоналу Ілліча при окупантах в інтерв’ю заявив, що вони потребують 2900 людей на розбори завалів (а їх немає) та ще 300 людей на охорону.

Про це йдеться у повідомленні радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Також розповів, що завали розбирають в ручну, а про розмінування взагалі мови не було.

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«Отаке. Майже через рік всі обіцянки окупантів перетворились на гарбуз. Але, залишається два питання.

По-перше, до почекунів. Досі вірите у відновлення комбінату? По-друге, а де поділись всі ті, хто з дня в день навіть без зарплати ходив на роботу розгрібати завали? На фронті? Чи будують лінію оборони десь в Криму?», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські пропагандисти видають Санкт-Петербург за "відновлений" Маріуполь.

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