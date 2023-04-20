У Білорусі теж бачили дивний спалах у небі (відео)

Не лише мешканці Києва побачили пізно ввечері 19 квітня 2023 року зелений спалах у небі та заграву.

На півдні Білорусі теж бачили дивний яскравий спалах.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

Тепер шукають пояснення, що це було.

Приміром, користувачі Мережі вважають, що, приміром, ось такий мав вигляд «метеор, що палав з Навабелицького району Гомеля».

Яскрава заграва над Києвом: деталі

Нагадаємо, що раніше сайт ТСН.ua зібрав усю інформацію, яка відома про спалахи у небі на Київщині 19 квітня 2023 року. Додамо, що ввечері, 19 квітня, жителі Києва почали повідомляти, що чули звуки вибухів, а у небі було помітна яскрава заграва.

Тим часом у Повітряних Силах назвали свою версію спалахів над Києвом. За попередньою інформацією спалахи на містом Київ близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита.