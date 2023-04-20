Визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів: коли матчі

Боротьбу за трофей продовжать "Реал", "Мілан", "Манчестер Сіті" та "Інтер".

Від 11 до 19 квітня відбулися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

За їхніми підсумками стали відомі півфіналісти головного клубного турніру Європи. Це "Реал", "Мілан", "Манчестер Сіті" та "Інтер".

У чвертьфіналах "Реал" виявився сильнішим за "Челсі", "Мілан" пройшов "Наполі", "Манчестер Сіті" розібрався з "Баварією", а "Інтер" обіграв "Бенфіку.

Оскільки сітка турніру аж до фіналу була ще раніше визначена жеребкуванням, то після матчів 1/4 фіналу сформувалися пари півфіналістів.

В 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зіграє з "Реалом", а "Мілан" поміряється силами з "Інтером".

Півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23:

"Реал" (Іспанія) – "Манчестер Сіті" (Англія)

"Інтер" (Італія) – "Мілан" (Італія)

Перші поєдинки півфіналу відбудуться 9 та 10 травня, а матчі-відповіді заплановані на 16 та 17 травня. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня.

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