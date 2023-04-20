Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов: когда матчи

Борьбу за трофей продолжат "Реал", "Милан", "Манчестер Сити" и "Интер".

С 11 по 19 апреля состоялись матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

По их итогам стали известны полуфиналисты главного клубного турнира Европы. Это "Реал", "Милан", "Манчестер Сити" и "Интер".

В четвертьфиналах "Реал" оказался сильнее "Челси", "Милан" прошел "Наполи", "Манчестер Сити" разобрался с "Баварией", а "Интер" обыграл "Бенфику".

Поскольку сетка турнира вплоть до финала была еще ранее определена жеребьевкой, то после матчей 1/4 финала сформировались пары полуфиналистов.

В 1/2 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом", а "Милан" померяется силами с "Интером".

Полуфинальные пары Лиги чемпионов-2022/23:

"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

"Интер" (Италия) – "Милан" (Италия)

Первые поединки полуфинала состоятся 9 и 10 мая, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 мая. Финал Лиги чемпионов пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня.

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