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"Інтер" драматично втратив перемогу над "Бенфікою", але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
82
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1 хв
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"Інтер" драматично втратив перемогу над "Бенфікою", але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Фото: Associated Press

Команди видали видовищний поєдинок з шістьма голами.

Міланський "Інтер" зіграв унічию з лісабонською "Бенфікою" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані закінчився з рахунком 3:3.

У першому таймі команди обмінялися голами. "Нерадзуррі" вийшли вперед на 14-й хвилині завдяки точному удару Ніколо Барелли. "Орли" відповіли на 38-й хвилині зусиллями Фредріка Аурснеса.

У середині другого тайму Лаутаро Мартінес повернув перевагу господарям. А на 78-й хвилині Хоакін Корреа відправив третій м'яч у сітку воріт португальського клубу.

Однак наприкінці зустрічі лісабонцям вдалося уникнути поразки. На 86-й хвилині за "Бенфіку" забив Антоніо Сілва, а в компенсований час Петар Муса встановив остаточний рахунок у цьому матчі.

Огляд матчу

Нагадаємо, у першому матчі між цими командами "Інтер" у Португалії обіграв лісабонців з рахунком 0:2. Таким чином, перемога "нерадзуррі" 5:3 за сумою двох зустрічей.

У півфіналі "Інтер" зустрінеться з "Міланом", який вийшов тріумфатором із чвертьфінальної дуелі проти "Наполі".

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Дата публікації
Перегляди
82
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