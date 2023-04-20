В Беларуси тоже видели странную вспышку в небе (видео)

Не только жители Киева увидели поздно вечером 19 апреля 2023 зеленую вспышку в небе и зарево.

На юге Беларуси тоже видели странную яркую вспышку.

Об этом сообщают в соцсетях.

Теперь ищут объяснение, что это было.

К примеру, пользователи Сети считают, что, например, вот такой выглядел «метеор, пылавший из Навабелицкого района Гомеля».

Яркое зарево над Киевом: детали

Напомним, что ранее сайт ТСН.ua собрал всю информацию, известную о вспышках в небе на Киевщине 19 апреля 2023 года. Добавим, что вечером, 19 апреля, жители Киева начали сообщать, что слышали звуки взрывов, а в небе было заметно яркое зарево.

Тем временем в Воздушных Силах назвали свою версию вспышек над Киевом. По предварительной информации, вспышки на Киев около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита.