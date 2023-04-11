Російські пропагандисти видають Санкт-Петербург за "відновлений" Маріуполь

Навіть самі росіяни шоковані тим, що кремлівський режим намагається їх обдурити настільки незграбним фейком.

Адепти так званого руского міра почали поширювати у Мережі один із найганебніших фейків про знищений ними Маріуполь.

Йдеться про відео з нібито "відновленими" районами міста, які армія РФ під час свого повномасштабного вторгнення буквально зрівняла із землею.

Про це пише NV.

Але замість Маріуполя на оприлюднених кадрах зображено житловий масив "Вітер змін" у Санкт-Петербурзі. На це одразу звернули увагу користувачі соцмереж.

Навіть самі росіяни шоковані тим, що кремлівський режим намагається їх обдурити настільки незграбним фейком.

THIS is Mariupol after russia arrived and destroyed it. There are probably still dead bodies under the rubble. pic.twitter.com/oiGqaJgyhg — Jan Bird (@pictureladyjan) April 11, 2023

Користувачі ж з України анітрохи не здивовані цинізмом російської пропаганди, і зазначають, що її деградація сягнула безпрецедентного рівня.

Нагадаємо, водночас у Маріуполі продовжує зростати смертність. В місті знаходять цілі сектори свіжих поховань.

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