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Російські пропагандисти видають Санкт-Петербург за "відновлений" Маріуполь

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Перегляди
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Російські пропагандисти видають Санкт-Петербург за "відновлений" Маріуполь

Фото: t.me/mariupolrada

Навіть самі росіяни шоковані тим, що кремлівський режим намагається їх обдурити настільки незграбним фейком.

Адепти так званого руского міра почали поширювати у Мережі один із найганебніших фейків про знищений ними Маріуполь.

Йдеться про відео з нібито "відновленими" районами міста, які армія РФ під час свого повномасштабного вторгнення буквально зрівняла із землею.

Про це пише NV.

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Але замість Маріуполя на оприлюднених кадрах зображено житловий масив "Вітер змін" у Санкт-Петербурзі. На це одразу звернули увагу користувачі соцмереж.

Навіть самі росіяни шоковані тим, що кремлівський режим намагається їх обдурити настільки незграбним фейком.

Користувачі ж з України анітрохи не здивовані цинізмом російської пропаганди, і зазначають, що її деградація сягнула безпрецедентного рівня.

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Нагадаємо, водночас у Маріуполі продовжує зростати смертність. В місті знаходять цілі сектори свіжих поховань.

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Дата публікації
Перегляди
1771
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