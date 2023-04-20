В Мариуполе коллаборанты не могут запустить ММК им. Ильича

Колаборанты наконец-то признали, что запустить ММК им. Ильича они не могут.

Николай Решинский – один из руководителей-предателей, возглавляющий управление персонала Ильича при оккупантах в интервью заявил, что они нуждаются в 2900 человек на разборы завалов (а их нет) и еще 300 человек на охрану.

Об этом говорится в сообщении советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко

Также рассказал, что завалы разбирают в ручную, а о разминировании вообще речи не было.

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«Отакое. Почти через год все обещания окупантов превратились в тыкву. Но остается два вопроса.

Во-первых, к ожидающим. До сих пор верите в восстановление комбината? Во-вторых, а где делись все те, кто изо дня в день даже без зарплаты ходил на работу разгребать завалы? На фронте? Строят ли линию обороны где-нибудь в Крыму?», — говорится в сообщении.

Напомним, российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за "восстановленный" Мариуполь.

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