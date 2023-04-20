Росіяни продовжують атакувати Сумщину: зафіксовано 52 "прильоти"

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 19 квітня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад – Юнаківської, Білопільської, Шалигинської, Новослобідської, Хотінської.

Про це інформує Сумська ОВА.

Зафіксовано 52 "прильоти" з мінометів, артилерії, гранатометів.

Юнаківська громада: росіяни били з артилерії – 7 "прильотів" із САУ.

Білопільська громада: ворог здійснив гранатометний обстріл (АГС) – 20 "прильотів". Також був обстріл з мінометів – 12 прильотів та артилерії – 1 приліт.

Хотінська громада: по території громади здійснено мінометний обстріл – 2 "прильоти"

Шалигинська громада: по околиці одного із сіл здійснено мінометний обстріл – 5 "прильотів".

Новослобідська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.

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Нагадаємо, що раніше у Сумській області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів.

Додамо, що раніше загарбники атакували Сумську область із мінометів і гранатометів. Водночас формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

До того ж днями Росія "анонсувала" хімічну атаку по Сумській області. Цього разу росіяни кажуть, що українська армія нібито планує провести "провокацію-розстріл" у Сумській області.