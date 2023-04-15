У Сумській області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів

Офіційної інформації про це наразі немає.

У селищі Свеса Шосткинського району Сумської області вночі, 15 квітня, під час повітряної тривоги чули звуки, схожі на вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили 15 квітня о 22:24. Після цього у селищі Свеса, за даними журналістів, було чути звуки, які схожі на вибух.

Наразі офіційної інформації про це немає. Повітряна тривога в регіоні триває.

Нагадаємо, російські терористи вдень, 15 квітня, обстріляли Херсон. На місці трагедії загинуло дві жінки, віком 28 та 48 років. Це - мати та донька.

Також 14 квітня терористи обстріляли житлові будинки в Слов'янську Донецької області. Уже відомо про 11 загиблих, наразі все ще триває рятувальна операція. Серед загиблих є 2-річний хлопчик, родина якого недавно повернулась з евакуації.

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