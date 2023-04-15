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У Сумській області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1455
Час на прочитання
1 хв
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У Сумській області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів

Фото ілюстративне

Офіційної інформації про це наразі немає.

У селищі Свеса Шосткинського району Сумської області вночі, 15 квітня, під час повітряної тривоги чули звуки, схожі на вибухи

Про це повідомляє "Суспільне". 

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили 15 квітня о 22:24. Після цього у селищі Свеса, за даними журналістів, було чути звуки, які схожі на вибух. 

Наразі офіційної інформації про це немає. Повітряна тривога в регіоні триває. 

Нагадаємо, російські терористи вдень, 15 квітня, обстріляли Херсон. На місці трагедії загинуло дві жінки, віком 28 та 48 років. Це - мати та донька. 

Також 14 квітня терористи обстріляли житлові будинки в Слов'янську Донецької області. Уже відомо про 11 загиблих, наразі все ще триває рятувальна операція. Серед загиблих є 2-річний хлопчик, родина якого недавно повернулась з евакуації.

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Дата публікації
Перегляди
1455
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