У Сумській області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів

Офіційної інформації про це наразі немає.
У селищі Свеса Шосткинського району Сумської області вночі, 15 квітня, під час повітряної тривоги чули звуки, схожі на вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне".
Повітряну тривогу в Сумській області оголосили 15 квітня о 22:24. Після цього у селищі Свеса, за даними журналістів, було чути звуки, які схожі на вибух.
Наразі офіційної інформації про це немає. Повітряна тривога в регіоні триває.
Нагадаємо, російські терористи вдень, 15 квітня, обстріляли Херсон. На місці трагедії загинуло дві жінки, віком 28 та 48 років. Це - мати та донька.
Також 14 квітня терористи обстріляли житлові будинки в Слов'янську Донецької області. Уже відомо про 11 загиблих, наразі все ще триває рятувальна операція. Серед загиблих є 2-річний хлопчик, родина якого недавно повернулась з евакуації.
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