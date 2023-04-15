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Військові РФ перекрили вхід у Севастопольську бухту

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Військові РФ перекрили вхід у Севастопольську бухту

Фото: telegram \ Кримський вітер

Флотське командування сьогодні зранку почало зупиняти рух пасажирських катерів через бухту.

Чорноморський флот перекрив вхід у Севастопольську бухту, використовуючи великі плавучі конструкції.

Про це 15 квітня повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

Флотське командування сьогодні зранку почало зупиняти рух пасажирських катерів через бухту.

На фотографії видно щонайменше три плавучі конструкції, встановлені на вході до Севастопольської бухти, в якій базується Чорноморський флот. Довгасті модулі закривають близько половини входу в бухту, ширина якого - близько 400 метрів.

"Військові закрили рейси до особливого розпорядження", - повідомили в диспетчерській пасажирського флоту севастопольського підприємства "Севелектроавтотранс".

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв написав у своєму Telegram-каналі, що рейд було перекрито нібито з огляду на традиційні профілактичні роботи з протипідводно-диверсійного забезпечення.

Нагадаємо, атаки надводних та літальних безпілотників на Севастополь допомогли Україні знизити активність флоту Росії у Чорному морі.

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Дата публікації
Перегляди
1092
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