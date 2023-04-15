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Военные РФ перекрыли вход в Севастопольскую бухту

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Военные РФ перекрыли вход в Севастопольскую бухту

Фото: telegram \ Крымский ветер

Флотское командование сегодня утром начало останавливать движение пассажирских катеров через бухту.

Черноморский флот перекрыл вход в Севастопольскую бухту, используя большие плавучие конструкции.

Об этом 15 апреля сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Флотское командование сегодня утром начало останавливать движение пассажирских катеров через бухту.

На фотографии видны не менее трех плавучих конструкций, установленных на входе в Севастопольскую бухту, в которой базируется Черноморский флот. Продолговатые модули закрывают около половины входа в бухту, ширина которого – около 400 метров.

"Военные закрыли рейсы до особого распоряжения", — сообщили в диспетчерской пассажирского флота севастопольского предприятия "Севэлектроавтотранс".

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что рейд якобы был перекрыт из-за традиционных профилактических работ по противоподводно-диверсионному обеспечению.

Напомним, атаки надводных и летательных беспилотников на Севастополь помогли Украине снизить активность флота России в Черном море.

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Дата публикации
Просмотры
271
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