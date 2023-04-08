В Севастополе был слышен взрыв

В субботу, 8 апреля, во временно оккупированном Севастополе на крымском полуострове был слышен громкий взрыв.

Об этом сообщают местные.

В свою очередь, так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев пишет, что звуки взрывов связаны якобы с учениями военных РФ.

Напомним, сегодня, 8 апреля, в Феодосии на временно оккупированном крымском полуострове также раздались взрывы.

Впоследствии оккупационные власти Крыма отреагировали на очередную чрезвычайную ситуацию на полуострове. Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы сбитии ракеты, "запущенной со стороны Украины".

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