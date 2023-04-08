У Севастополі було чутно вибух

У суботу, 8 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі на кримському півострові було чути гучний вибух.

Про це повідомляють місцеві.

Своєю чергою, так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв пише, що звуки вибухів пов'язані нібито з навчаннями військових РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, у Феодосії на тимчасово окупованому кримському півострові також пролунали вибухи.

Згодом окупаційна влада Криму відреагувала на чергову надзвичайну ситуацію на півострові. Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито збиття ракети, "запущеної з боку України".

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