Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Крыму снова громко: в Феодосии раздались мощные взрывы

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
4898
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Крыму снова громко: в Феодосии раздались мощные взрывы

В Феодосии на временно оккупированном крымском полуострове раздались взрывы.

В субботу, 8 апреля, во временно захваченном Крыму раздались мощные взрывы.

Об этом сообщают местные в Telegram-каналах.

По их информации, "бавовна" прозвучала в 10:59. Местные говорят, было слышно два сильных взрыва, сработали сигнализации у машин.

В свою очередь, так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявляет о сбитии ракеты, "запущенной со стороны Украины". По его словам, "цель" сбили в Советском районе над селом Урожайное. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Напомним, российские войска за последний месяц вывели танки, артиллерию и другую технику из баз на севере временно оккупированного Крыма. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4898
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация