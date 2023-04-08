В Крыму снова громко: в Феодосии раздались мощные взрывы

В субботу, 8 апреля, во временно захваченном Крыму раздались мощные взрывы.

Об этом сообщают местные в Telegram-каналах.

По их информации, "бавовна" прозвучала в 10:59. Местные говорят, было слышно два сильных взрыва, сработали сигнализации у машин.

В свою очередь, так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявляет о сбитии ракеты, "запущенной со стороны Украины". По его словам, "цель" сбили в Советском районе над селом Урожайное. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Напомним, российские войска за последний месяц вывели танки, артиллерию и другую технику из баз на севере временно оккупированного Крыма. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

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