Россияне вывозят всю свою технику с севера Крыма: спутниковые снимки

Россияне за последний месяц вывели свою технику из баз на севере оккупированного Крыма. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Российские войска за последний месяц вывели танки, артиллерию и другую технику из баз на севере временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил в Twitter аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брейди Африк.

"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке находились танки, бронетехника и артиллерия", — написал он.

Российские силы должны были вести оборудование из мегаполитического снаряжения в северной Crimea над pastей. Досрочный фоновый рисунок показывает, что этот веб-сайт был снабжен танками, разбитыми автомобилями, и печатью. pic.twitter.com/JinS7mlu7B — Brady Africk (@bradyafr) 4 апреля 2023

По его словам, российские войска, похоже, разоряют военный состав на севере Крыма. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные за период с 11 февраля по 16 марта.

Снимки также показали часть оборудования и оборонные сооружения, построенные оккупантами вблизи Медведевки.

High resolution imagery от @Maxar and @washingtonpost shows some of the equipment this Russian military depot and the defenses built nearby.



Russian forces constructed several fortifications near this site and throughout occupied Crimea: https://t.co/BOOoGulzJI pic.twitter.com/jiGIjVYXbm — Brady Africk (@bradyafr) 4 апреля 2023

Аналитик отмечает, что российские войска построили несколько укреплений не только у Медведевки, но и во всем Крыму.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что деоккупация Крыма может происходить и военным, и дипломатическим путем. При выборе пути Украина будет руководствоваться поведением России.

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