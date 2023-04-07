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Россияне вывозят всю свою технику с севера Крыма: спутниковые снимки

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Россияне вывозят всю свою технику с севера Крыма: спутниковые снимки

Фото: Associated Press

Россияне за последний месяц вывели свою технику из баз на севере оккупированного Крыма. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Российские войска за последний месяц вывели танки, артиллерию и другую технику из баз на севере временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил в Twitter аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брейди Африк.

"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке находились танки, бронетехника и артиллерия", — написал он.

По его словам, российские войска, похоже, разоряют военный состав на севере Крыма. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные за период с 11 февраля по 16 марта.

Снимки также показали часть оборудования и оборонные сооружения, построенные оккупантами вблизи Медведевки.

Аналитик отмечает, что российские войска построили несколько укреплений не только у Медведевки, но и во всем Крыму.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что деоккупация Крыма может происходить и военным, и дипломатическим путем. При выборе пути Украина будет руководствоваться поведением России.

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Дата публикации
Просмотры
4770
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