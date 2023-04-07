Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Президент Бразилии ошарашил заявлением: предлагает отдать Крым России

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2237
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Президент Бразилии ошарашил заявлением: предлагает отдать Крым России

Фото: Associated Press

Лула подчеркнул, что "вести мирные переговоры очень непросто".

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предлагает, чтобы Украина уступила Россию аннексированный Крым для того, чтобы положить конец войне.

Заявление Лулы да Силвы процитировало издание Le Figaro.

По его словам, "миру нужен покой". Мол, именно поэтому нужно "найти решение".

" Президент России Владимир Путин" не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен подумать... Зеленский тоже не может хотеть всего... Миру нужен покой", — высказался бразильский лидер.

Кроме того, Лула подчеркнул, что "вести мирные переговоры очень непросто" и добавил: он для начала диалога "нужна смелость". Бразильский лидер поделился мнением, что для проведения переговоров требуются посредники.

Напомним, в Белом доме заявляют, что "только Зеленский может определить готов ли он готов вести переговоры" с Кремлем. По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, "не может быть переговоров об Украине без Украины".

Читайте также:

Украина и НАТО впервые за шесть лет официально сели за стол переговоров

Украина и НАТО впервые за шесть лет официально сели за стол переговоров

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2237
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация