Президент Бразилии ошарашил заявлением: предлагает отдать Крым России

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предлагает, чтобы Украина уступила Россию аннексированный Крым для того, чтобы положить конец войне.

Заявление Лулы да Силвы процитировало издание Le Figaro.

По его словам, "миру нужен покой". Мол, именно поэтому нужно "найти решение".

" Президент России Владимир Путин" не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен подумать... Зеленский тоже не может хотеть всего... Миру нужен покой", — высказался бразильский лидер.

Кроме того, Лула подчеркнул, что "вести мирные переговоры очень непросто" и добавил: он для начала диалога "нужна смелость". Бразильский лидер поделился мнением, что для проведения переговоров требуются посредники.

Напомним, в Белом доме заявляют, что "только Зеленский может определить готов ли он готов вести переговоры" с Кремлем. По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, "не может быть переговоров об Украине без Украины".

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