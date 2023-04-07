Виктор Ющенко рассказал о "хорошем Путине"

Ющенко отметил, что в разговорах с Путиным, с которым он когда-то общался, не может вспомнить никакой некорректности к Украине.

В эксклюзивном интервью Егору Гордееву третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, ненавидит ли он Путина.

“Очевидно, да. В разговорах с Путиным, с которым я когда-то общался, не могу вспомнить никакой некорректности к Украине. Он был исключительно тактичен. Мало смотрел в глаза. У него привычка не изменилась – больше смотрит на стол, играет карандашами, что-то передвигает. В тактике переговоров я думаю, что он не любил глубоко погружаться в материал. Он брал, например, 5-6 вопросов из 30. Не любил начинать, всегда просил меня. У нас были серьезные отношения, это факт. Не было ничего такого, что я не мог бы ему простить. Думаю, аналогичное отношение было и ко мне. Это была другая культура отношений”, – рассказал Ющенко.

Напомним, ранее Виктор Ющенко рассказал, как принимал Путина на своей даче в Новых Безрадичах. По его словам, российского президента заинтересовала старинная украинская печь и косовская керамика.

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