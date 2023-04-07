Віктор Ющенко розповів про "хорошого Путіна"

Ющенко зазначив, що у розмовах з тим Путіним, з яким він колись спілкувався, не може пригадати жодної некоректності до України.

В ексклюзивному інтерв’ю Єгору Гордєєву третій президент України Віктор Ющенко розповів, чи ненавидить він Путіна.

“Очевидно, так. В розмовах з тим Путіним, з яким я колись спілкувався, не можу пригадати жодної некоректності до України. Він був виключно тактовний. Мало дивився в очі. В нього звичка не змінилася — більше дивиться на стіл, грається олівцями, щось пересовує. У тактиці перемовин я думаю, що він не любив глибоко занурюватися в матеріал. Він брав, наприклад, 5-6 питань з 30. Не любив починати, завжди просив мене. У нас були серйозні відносини, це факт. Не було нічого такого, що я не міг би йому пробачити. Думаю, аналогічне ставлення було й до мене. Це була інша культура відносин”, - розповів Ющенко.

Нагадаємо, раніше Віктор Ющенко розповів, як приймав Путіна на своїй дачі в Нових Безрадичах. За його словами, російського президента зацікавила стародавня українська піч та косівська кераміка.

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