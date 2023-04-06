Ющенко назвав історичні помилки українців: "Могли б бути там, де поляки чи литовці"

Третій президент Віктор Ющенко розповів, що він зараз по-доброму заздрить Володимиру Зеленському, оскільки на 32 році незалежності в Україні сформувалась нація, яка підтримує важливі для держави напрямки - вступ до ЄС та НАТО. Водночас він зазначає, що очолювати державу в такий складний час - це дуже велика відповідальність.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Єгору Гордєєву.

Віктор Ющенко пояснив, що за часів його президентства відбулось економічне покращення, Україна стала першою державою Європи за темпами росту економіки.

"У 2005-2010 роках в Україні були найвищі економічні темпи за нашу історію. За 4 роки пенсія пересічного українця збільшилася в 10 разів — з 50 гривень до 490 гривень. По економічних темпах ми були перші в Європі по найвищих показниках. В 2009 році наші валютні резерви становили 37 мільярдів. Стільки років минули з 2009, а зараз ми тільки добираємося до 37 мільярдів. І зараз ми говоримо тільки про економіку, а це леді така — якщо є динаміка найкращого за нашу історію, то я маю право стверджувати, що то був час, коли створювалося найбільше робочих місць для людей", - наголосив експрезидент.

Третій президент України наголосив, що попри економічний ріст, українці не були національно свідомим народом. А у той час Путін загравав з Європою.

"Найбільше, що нас стримувало в надійному майбутньому, це дуже слабка національна солідарність. Нація та націоналізм — найскладніші політичні категорії. Варто поглянути на практику Західної Європи. Як вона вирішила це питання, за допомогою армії? Всі стригли купони від миру. Путін формував “путінізацію” Європи, платіжна Європа йому щоденно перераховувала 1 мільярд. Якщо це повторюється 15 років з ігноруванням демократії, свобод вільного журналіста, виходить фашизм ХХІ сторіччя. Я ставлю риторичне запитання: хто в цьому винен? Можна легко здогадатися, завдяки кому Путін повстав таким, як він є", - пояснив Ющенко.

Колишній український лідер пригадав, що 2005 року більшість українців все ж не підтримувала вступ нашої держави до Європейського союзу та НАТО.

"Коли в 2005 році ти говориш про НАТО і тебе підтримує 14%, всередині ти абсолютно правий і ніколи не зійдеш з цієї стежки. Але май на увазі — якщо ти будеш це, щодня повторювати, через п’ять років тобі нічого робити на виборах. Так і сталося. Євросоюз у 2005 році підтримувало 21%. Ця казка більш нейтральна ніж НАТО, тому що Москва дозволяла навіть “Партії регіонів” формувати дорожню карту приближена членства в ЄС. Але це все-таки 21%. Якщо ти чесний з точки зору візії, де Україна може бути успішною, ти повинен це повторювати кожен день і тричі", - пояснив він.

Ющенко також додав, що в українців є свої історичні помилки, які завадили нам досягти успіхів: "Мені радісно від того, що за 32 роки ми з квазінації стали нацією. Якби на старті у нас була інша філософія, ми зараз були б там, де є поляки і литовці. Але 15 років тому мені про це говорити було важко, бо для багатьох це різкі зміни".

Нагадаємо, Віктор Ющенко розповів, що для нього означає перемога України над Росією і що відбувається з країною-агресоркою зараз.

Раніше третій президент розповідав, як приймав диктатора Путіна на своїй дачі в в Нових Безрадичах. За його словами, диктатора зацікавила стародавня українська піч та косівська кераміка.

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